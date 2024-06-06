Військовий ЗСУ, який отримав важке поранення на фронті, пояснив, чому Україні необхідні економічні реформи, яким ніхто не заважає, і чому їхня відсутність вбиває майбутнє країни та громадян.

«У нас немає іншого вибору, аніж стати багатими, — пише Юрій Гудименко, який раніше пояснював, чому Україна та українці мають змінитися, на своїй сторінці у соцмережах. — Я зараз у США, спілкуюся з деякими американцями і представниками інших союзних нам народів, в тому числі таких, чиї країни ми не визнаємо. І це, мабуть, головний висновок, який я зробив і зробити це треба було вже давно.

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Все ж так просто. Так очевидно. Ця війна не остання. Будуть ще, бо ворог вперто не хоче помирати. Він спробує прийти знову, чим би ця війна не закінчилася: якщо він переможе, він захоче нас добити, якщо ж переможемо ми — він захоче реваншу.

Війна стає все дорожчою з кожним роком. Нам потрібно закрити величезну лінію кордону мінами, артилерією, технікою, авіацією, ночниками, тепловізорами, fpv-дронами, РЕБом і РЕРом, беспілотними літаками дальньої розвідки, професійно підготовленими людьми. Нам потрібні супутники, нам потрібен звʼязок, потрібно все, що вигадано для війни. Це вимагає величезних, позамежних, фантастичних для нас коштів. У 2021 році ВВП України сягнув рекордно високих $ 200 млрд. Для порівняння: ВВП техасського міста Остін (з передмістями) дорівнює $ 89 млрд., при тому що Остін — не найбагатше місто не те щоб у всьому США, а навіть у Техасі чи то на другому, чи на третьому місті по ВВП.

Я кажу про те, що ми або будемо багатими, або здохнемо. Гроші вирішують майже все. Нам потрібна зброя, зброя, зброя і зброя. Отримати її важко — ви бачите. Купити суттєво простіше. Коли будуть гроші, ми будемо торгуватись. Зараз ми просимо. Результати відповідні.

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Нам потрібні економічні реформи, яким ніхто не заважає. Лібералізація економіки, реформа судів, податкова в наморднику і на голодному пайку. Всі ці гетьманцеви і інша шобла, які годуються з бізнесу, вбивають наше майбутнє.

Бути багатим може і соромно в Україні, бо багатих у нас не люблять. Але їх точно люблять у світі виробників зброї за кордоном.

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Кожен день, коли країна не стає багатшою, наближає нас до майбутньої поразки в війні. Будемо багатими — будемо жити. Ні — помремо. Все".

Фото із соцмереж



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