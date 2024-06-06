Як онлайн змінити банківські реквізити для виплати пенсії: у ПФУ назвали вісім важливих кроків

В Україні, де нещодавно виріс розмір однієї з доплат до пенсії, при зміні банку, в якому пенсіонер отримує пенсію потрібно обов’язково повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

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«Якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України. Зробити це можна, зокрема, онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Крок 1. На вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Внесення змін до пенсійної справи».

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Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію «Заява на зміну виплатних реквізитів».

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Крок 4. У полях заяви, що з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи.

Крок 5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення.

Крок 7. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

Крок 8. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Мінсоцполітики дали «цінні» поради майбутнім пенсіонерам.

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