Працювати до останнього і накопичувати: у Мінсоцполітики дали «цінні» поради майбутнім пенсіонерам

Якщо зараз в Україні ще підвищують пенсійні виплати, то у найближчому майбутньому держава зможе виплачувати громадянам тільки пенсії за солідарною системою, але суми виплат будуть невеликими.

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Причина — економічна і демографічна ситуації в країні, заявила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в етері «Еспресо».

«Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах — це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона збирає все життя», — заявила чиновниця.



Вона нагадала, що в Україні має бути трирівнева пенсійна система, де солідарна лише гарантована державою частина.

«Нам потрібно починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, тому що демографічна ситуація в нас уже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, найімовірніше, буде погіршуватися», — пояснила Марчак.

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У зв'язку з цим українцям рекомендували відкладати кошти на пенсію і працювати доти, доки це буде можливо.

«Тому перше — здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій рахунок. Друге — ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути здатні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні сьогодні коливається від 60 років до 65. Часто буває ситуація, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, активний економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію тоді, коли фізично не може себе забезпечувати», — підсумувала заступниця міністра.

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У Сполучених Штатах, за словами Марчак, солідарних пенсій взагалі не існує. Там громадяни самостійно накопичують гроші для забезпечення гідної старості. Вона зазначила, що Україні необхідно побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії, які вже існують, а також загальнообов'язкову накопичувальну систему та приватні пенсійні накопичення.

Вона також висловила думку, що Україна має стати країною активного довголіття — люди повинні працювати так довго, як зможуть, та виходити на пенсію лише тоді, коли фізично не зможуть себе забезпечувати. Вона підкреслила, що державні виплати не зможуть забезпечити гідний рівень життя людям у похилому віці.

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Як повідомляли «ФАКТИ», у червні пенсії перерахують тим пенсіонерам, хто працює на заслуженому відпочинку та за час цієї роботи вже встиг накопичити 24 місяці додаткового стажу.

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