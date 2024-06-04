В Україні виріс розмір однієї з доплат до пенсії: хто отримуватиме більше

Пенсіонери, які мають стаж вище за страхову норму, мають право на доплату до пенсії. Згідно з українським законодавством, така доплата нараховується за кожен рік понаднормового стажу, пише «На пенсії».

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Так, згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», доплата за понаднормовий стаж передбачена для пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, стаж яких перевищує 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Ці вимоги стосуються тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року. Якщо ви вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, то надстаж для чоловіків рахують після 25 років стажу, а для жінок після 20-ти.

Відповідно до законодавства, розмір доплати за понаднормовий стаж не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком, яку встановлюють, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум 2024 року в Україні становить 2361 гривню. Таким чином, доплата за один рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні.

Таку доплату додають за кожен повний рік, який людина відпрацювала понад обов'язкову норму страхового стажу.

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Важливо також зазначити, що зазначений розмір доплати виплачують не всім пенсіонерам, а лише тим, пенсія яких перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. В іншому випадку доплата буде меншою.

У разі зростання прожиткового мінімуму доплата за понаднормовий стаж перераховується лише після звільнення пенсіонера з роботи.

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Раніше «ФАКТИ» писали, на кого чекає доплата до пенсії під час перерахунку в червні.

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