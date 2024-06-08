Слідком росії через 30 років оголосив про розкриття гучного вбивства співака Ігоря Талькова (відео)

В росії головним слідчим управлінням СК по місту Санкт-Петербургу завершено розслідування вбивства співака Ігоря Талькова, повідомляє Следком.

ВІДЕО ДНЯ

Так, було завершено розслідування кримінальної справи щодо концертного директора Ігоря Талькова Валерія Шляфмана. Він звинувачується у вбивстві та замаху на вбивство, скоєних загальнонебезпечним способом. Слідством встановлено, що в жовтні 1991 року в ході конфлікту, що виник за лаштунками Палацу спорту «Ювілейний», обвинуваченого з представником одного з артистів — Ігорем Малаховим, Шляфман при спробі застрелити з револьвера Малахова завдав смертельного поранення Талькову.

У 1992 році Валерій Шляфман, який сховався в Ізраїлі, був заочно залучений органами слідства як обвинувачений за скоєння вбивства з необережності. Однак після поновлення у 2021 році розслідування кримінальної справи слідчі на основі зібраних доказів дійшли висновку про причетність Шляфмана до скоєння умисних злочинів.

Проведено значний обсяг слідчих дій: допитано понад 150 свідків. Проведено низку генетичних досліджень, допитано експертів, які проводили експертизи у 1991—1992 роках. В одного з них було вилучено вирізи з сорочки Шляфмана зі слідами крові, що мають важливе значення для встановлення причетності фігуранта до вбивства.

РЕКЛАМА

За підсумками розслідування кримінальну справу направлено для затвердження обвинувального висновку та подальшої передачі до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що коли у літака, у якому летів Ігор Тальков, відмовило шасі, співак почав заспокоювати пасажирів: «не бійтеся, ви зі мною, а я в авіакатастрофі не загину. Мене вб'ють за великого скупчення народу, і вбивцю не знайдуть!».

РЕКЛАМА

675

Читайте нас у Facebook