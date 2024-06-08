Після цієї маніпуляції з автомобілем потрібно негайно замінити техпаспорт, інакше перший поліцейський «впаяє» штраф

Автомобілісти, які цього року почали отримувати посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нового типу, мають в обов'язковому порядку узаконити маніпуляції із зміни зовнішнього виду машини. Це потрібно зробити, зокрема, у тому випадку, коли автовласник пофарбував автівку в інший колір.

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Як пише профільне видання mashyna.com.ua, значуща зміна зовнішнього вигляду автомобіля може вимагати заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, в якому має бути зафіксован факт зміни кольору кузова машини. Адже при першій же зупинці поліцією невідповідність даних у документах з фактичною картиною можуть викликати у патрульних запитання. Інспектори мають право одразу ж оштрафувати водія на 850 гривень.

Якщо власник авто попадеться вдруге, сума штрафу збільшиться до 1700 гривень. Більш того, порушника можуть направити на громадські роботи терміном до 40 годин.

Не потрібно йти до сервісного центру, якщо основний колір авто не змінився. Наприклад, при перефарбовуванні кузова у світліший або темніший відтінок колишнього кольору.

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Раніше в Головному сервісному центрі розповіли, кому потрібно обміняти електронне посвідчення водія на пластикове, як це зробити і скільки це буде коштувати.

Фото Pixabay

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