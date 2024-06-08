40.16 / 40.72 43.68 / 44.44
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Після цієї маніпуляції з автомобілем потрібно негайно замінити техпаспорт, інакше перший поліцейський «впаяє» штраф

16:33 8 червня 2024
Фарбування машини

Автомобілісти, які цього року почали отримувати посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нового типу, мають в обов'язковому порядку узаконити маніпуляції із зміни зовнішнього виду машини. Це потрібно зробити, зокрема, у тому випадку, коли автовласник пофарбував автівку в інший колір.

Як пише профільне видання mashyna.com.ua, значуща зміна зовнішнього вигляду автомобіля може вимагати заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, в якому має бути зафіксован факт зміни кольору кузова машини. Адже при першій же зупинці поліцією невідповідність даних у документах з фактичною картиною можуть викликати у патрульних запитання. Інспектори мають право одразу ж оштрафувати водія на 850 гривень.

Якщо власник авто попадеться вдруге, сума штрафу збільшиться до 1700 гривень. Більш того, порушника можуть направити на громадські роботи терміном до 40 годин.

Не потрібно йти до сервісного центру, якщо основний колір авто не змінився. Наприклад, при перефарбовуванні кузова у світліший або темніший відтінок колишнього кольору.

РЕКЛАМА

Раніше в Головному сервісному центрі розповіли, кому потрібно обміняти електронне посвідчення водія на пластикове, як це зробити і скільки це буде коштувати.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

98

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Дівам — Колесо Фортуни, Стрільцям — Маг, а Рибам — Лицар Мечів: Таро прогноз на 10.06 — 16.06 від мольфара Макса Гордєєва

Ігор Тальков

Слідком росії через 30 років оголосив про розкриття гучного вбивства співака Ігоря Талькова (відео)

Щастя

Мрія дедалі ближче: чотири знаки зодіаку зіткнуться з позитивним збігом обставин до середини червня

Знаки зодіаку

Овнам і Терезам — великі витрати, Близнюкам — посиденьки з друзями, Ракам — здійснення бажань: гороскоп на суботу, 8 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту