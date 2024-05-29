Кому потрібно обміняти електронне посвідчення водія на пластикове, як це зробити і скільки буде коштувати

Україна — перша країна у світі, де можна використовувати лише електронний документ без виготовлення пластикового бланка. Мова йде про е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які відображаються у застосунку «Дія». Вони є повноцінною альтернативою пластикових документів та дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію. Однак електронні документи дійсні лише на території України. Поки що міжнародне законодавство у сфері дорожнього руху не регулює використання цифрових документів. Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

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«Е-посвідчення водія можна отримати у сервісному центрі МВС, або замовити онлайн через застосунок Дія чи Кабінет водія. Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна отримати у сервісному центрі МВС або у застосунку Дія при перереєстрації авто. Електронні документи містять свої серії та номери та відображаються в електронних реєстрах. Часто до сервісних центрів МВС громадяни звертаються з проханням виготовити дублікат електронного документа на бланку. Але такої процедури не передбачено. Для того, аби отримати пластиковий документ, потрібно обміняти електронний», — йдеться у повідомленні.

Замовити обмін посвідчення водія в Україні можливо трьома способами:

• офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

• онлайн через Кабінет водія;

• онлайн через застосунок «Дія».

«Аби обміняти електронне водійське посвідчення на пластикове у сервісному центрі МВС, потрібно мати при собі паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків, пред’явити посвідчення в Дії та оплатити послугу обміну посвідчення та вартість бланка. Це вартуватиме орієнтовно 572 гривні. Після обміну буде виданий документ з новим номером та серією», — йдеться у повідомленні.

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Часто при перереєстрації авто в «Дії» громадяни замовляють електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Аби його обміняти на пластикове, потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, взяти талон на перереєстрацію транспортного засобу та оформити нове свідоцтво. Для отримання послуги потрібні такі документи: паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в «Дії». Також потрібно буде сплатити за послугу перереєстрації та бланкову продукцію — орієнтовна вартість 836 гривень.

«Цифрова держава і зручний державний сервіс — це те, що українці будують навіть під час війни. Головний сервісний центр МВС і надалі працюватиме спільно з Міністерством цифрової трансформації над рішеннями, які дозволять спрощувати отримання державних послуг. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290−19−88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті», — повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чи потрібно пред'являти військовий квиток під час відвідин сервісних центрів МВС, а також про те, що в Україні ввели нові посвідчення водія та техпаспорт.

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