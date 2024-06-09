Під Києвом сталася масштабна пожежа: горів склад площею кілька тисяч квадратних метрів

Під містом Бровари на Київщині в ніч проти 9 червня сталася пожежа на складі. Вогонь палав на 4 тисячах кв. м.

Про це повідомили в ДСНС Київської області.

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«Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 кв. м», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у ДСНС, до гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди «Зазим'є», «Погреби», «Пухівка».

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«О 04:55 пожежа була ліквідована. На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки», — додали вогнеборці.

Зазначимо, що вчора, 8 червня, у Харкові сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим було видно з різних частин міста. Крім того, в ніч на 7 червня в Київській області через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.

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Фото ДСНС

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