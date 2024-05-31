Шість автівок згоріли на СТО в Києві через уламок «Іскандера», що впав (фото, відео)

У ніч проти п'ятниці, 31 травня, росіяни завдали ракетно-дронового удару по Україні, у тому числі й черговий раз били балістикою по Харкову, а по столиці вдарили «Іскандером».

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«Противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області (рф), Київ — крилатою ракетою „Іскандер-К“ з Курської області (рф), а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу „Shahed-131/136“ з району Єйська (рф)», — повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ.

Зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.

Керівник київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

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Фото КМВА

Фото КМВА

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Фото КМВА

Пожежею пошкоджено приватне домоволодіння СТО; автомийка; 6 легкових авто; складське приміщення. Площа пожежі склала приблизно 120 квадратних метрів.

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Тим часом «Реальний Київ» стверджує, що в районі Києва було знайдено фрагмент паливного баку «Іскандера».

Нагадаємо, що напередодні ворог також застосовував дрони-камікадзе та ракети різних типів: 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 на Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». ППО вдалося знищити всі «шахеди» та 7 крилатих ракет.

Фото КМВА

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