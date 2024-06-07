Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі України: військові назвали кількість збитих ракет та дронів

У ніч на п'ятницю, 7 червня, російський противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації — бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — рф. та мис Чауда — Крим.

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Пор це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «Shahed-131/136».

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

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В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

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Зокрема, на Дніпропетровщині наші оборонці знищили над областю 3 шахеди — 2 в Дніпровському й ще один — у Криворізькому районі.

На жаль, деякі смертоносні дрони та ракети досягли цілей. Так, у Київській області через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об'єкті, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

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«Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні», — повідомив Кравченко.

Він додав, що триває ліквідація наслідків пожежі. Працюють усі оперативні служби.

У соцмережах оприлюднили відео пожежі на місці ворожого прильоту.

Повертаючись до Дніпропетровщини: крім дронів ворог застосував для обстрілів артилерію. Про це поінформував очільник військової адміністрації Сергій Лисак. Так, під час обстрілу Нікополя постраждали дві жінки — 70 та 61 років. Пошкоджень зазнали з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 — понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Зачепило й лінії електропередач.

Ліквідація пожежі після ворожого влучання

Наслідки прильоту

Пошкодження приватної автівки

Руйнування у приватному секторі міста

Нагадаємо, що лише 4 червня ворог завдав нищівного удару по Дніпру двома ракетами. І хоча сили ППО збили їх, але внаслідок падіння уламків сталося пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранень зазнали місцеві мешканці, серед яких і діти.

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