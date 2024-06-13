Завершено аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі, триває тушіння пожежі на Київщині

У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи у житловій забудові, куди Росія поцілила крилатою ракетою.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Повідомляється, що в результаті підлого удару російських фашистів 9 людей загинуло та ще 29 постраждало, серед них — 5 дітей.

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Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, 1 гімназія, 2 училища.

На місці події працювали кінологи з пошуковими собаками та психологи.

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На Київщині станом на 07:00 13 червня ще триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії.

За даними ДСНС, на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня росіяни провели чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті ракети та балістику. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях. Попри те, що попадань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, але уламки завдали шкоди. Зафіксовано пошкодження низки об'єктів у двох районах Київської області, зокрема, сталася пожежа на промисловому об'єкті.

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