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Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рога: багато загиблих та поранених (відео)

18:17 12 червня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 12 червня армія рф вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, станом на 17:35 відомо про шістьох загиблих та 11 поранених. Вибухи в місті було чутно о 15:48. На той момент в Кривому Розі та області тривала повітряна тривога.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті розгорнули штаб допомоги людям. Адреса: пр. Героїв Підпільників 36А, сховище СШ № 17.

Там прийматимуть заяви на допомогу з міського бюджету, видаватимуть будматеріали, працюватимуть психологи.

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«Також буде надано допомогу з тимчасового розселення тим, кому це необхідно», — написав Вілкул.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих — двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

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Як писали «ФАКТИ», днями росіяни вдарили авіабомбами по Харкову.

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