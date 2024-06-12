Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рога: багато загиблих та поранених (відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 12 червня армія рф вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За інформацією президента України Володимира Зеленського, станом на 17:35 відомо про шістьох загиблих та 11 поранених. Вибухи в місті було чутно о 15:48. На той момент в Кривому Розі та області тривала повітряна тривога.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті розгорнули штаб допомоги людям. Адреса: пр. Героїв Підпільників 36А, сховище СШ № 17.

Там прийматимуть заяви на допомогу з міського бюджету, видаватимуть будматеріали, працюватимуть психологи.

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«Також буде надано допомогу з тимчасового розселення тим, кому це необхідно», — написав Вілкул.

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Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих — двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

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Як писали «ФАКТИ», днями росіяни вдарили авіабомбами по Харкову.

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