У ніч на середу, 12 червня, загарбники провели чергову комбіновану атаку з повітря, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті ракети та балістику.

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Так, ракети Х-101/55 запускалися чотирма літаками Ту-95 із району Саратовської області (рф), частина яких за дві години подолала відстань майже 1500 кілометрів і долетіла до Василькова, повідомляє моніторинговий канал «Монітор». Також Повітряні Сили ЗСУ попереджали про виліт літака Міг-31К — носія аеробалістики. Атака шахедами тривала п'ять годин, ракетна півтори години.

У ЗС ЗСУ зазначають, що всього ворог використав 30 засобів повітряного нападу:

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4 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС (район пусків — Саратовська обл. — Рф.);

1 балістична ракета «Іскандер-М» (з території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинжал» (з повітряного простору Тамбовської обл. — Рф.);

24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — рФ).

Внаслідок протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал»;

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

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Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС заходили на столицю з південного напрямку кількома хвилями, що практично одночасно з ударними дронами, що рухалися з того ж південного напрямку. -камікадзе.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

«Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику. Повітряна тривога у Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені! За попередніми даними, у столиці — без постраждалих та руйнувань», — додав він.

А ось в області хоч попадань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, але уламки завдали шкоди. За інформацією керівника КОВА Руслана Кравченка, одна людина отримала поранення — різану рану ноги. Медична допомога надана на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

«Станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів у двох районах області. Зокрема, в одному із районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. Наразі до ліквідації пожежі залучено пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, „Укрзалізниці“. Загалом залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки», — зазначив він і уточнив, що через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.

В іншому районі — спалахнуло складське приміщення. Усі служби працюють на місцях, ліквідуючи та фіксуючи наслідки атаки. Робота продовжується.

Працювала ППО і на Дніпропетровщині, де було збито 11 «шахедів». Голова обласного ВА Сергій Лисак зазначив, що чотири дрони-камікадзе були збиті в Новомосковському та Синельниківському районах, решта — у Дніпровському, Павлоградському та Кам'янському.

«На жаль, атака окупантів не пройшла і без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. 13-річний хлопчик має гостру реакцію на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років — різані рани. Їм надали медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно», — додав він.

Загалом було пошкоджено 9 приватних будинків. Напередодні ввечері і під ранок ворог знову бив Нікополем. Застосував артилерію та дрони-камікадзе. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що на початку червня ворог застосував для повітряної атаки сто ракет та «шахедів», протиповітряна оборона збила 81 мету.

Фото з відкритих джерел

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