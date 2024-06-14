Командир «Грузинського легіону» заявив про третю спробу його отруїти

На боці України проти росії воюють у тому числі й іноземні добровольці, зокрема, з Грузії. Вже досить давно діє «Грузинський легіон», керівник якого Мамука Мамулашвілі заявив про спроби його отруєння.

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В розмові з журналістами «Радіо Свобода» він розповів, що близько чотирьох-п'яти місяців тому він звертався в клініку з приводу запалення внутрішніх органів, зокрема, кишківника. Але тоді медики не змогли з'ясувати, що сталося. Півтора місяці тому токсикологічна експертиза у Німеччині показала наявність в організмі Мамулашвілі трьох отруйних речовин у надмірній кількості. Це миш'як, ртуть та олово.

«Вони не змогли зрозуміти причину запалення, тому почали розслідування. Наразі токсикологічні показники знизилися. Справа в тому, що показники були високі. Як мені пояснили, речовини здебільшого могли прийматися з їжею у вигляді порошку», — зазначив він та додав, що це — вже третій випадок спроби його отруєння.

Тим часом російські пабліки пишуть, що в рф Південний окружний військовий суд визнав Грузинський національний легіон терористичною організацією. У фсб закидають легіонерам участь у бойових діях на боці України та «причетність до терактів у рф». «Сьогодні для нас важливий день, „Грузинський Легіон“ святкує визнання росії терористами», — прокоментував це Мамулашвілі.

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Аналогічне рішення в рф ухвалили й щодо легіону «Свобода росії», який воює на боці ЗСУ. Інтерв'ю із заступником командира формування «Цезарем» читайте на нашому сайті.

Фото із соцмереж

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