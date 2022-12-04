Грузинський батальйон зазнав втрат під Бахмутом: стали відомі подробиці (фото)

Разом з українцями на фронті воюють й грузинські громадяни чи уроженці цієї країни, які останніми роками жили в Україні. Так, влітку цього року загинув полковник Олег Гегечкорі, якого називали одним із найдосвідченіших пілотів.

На жаль, стало відомо про нові втрати. «Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава Героям!» — повідомили в посольстві України в Грузії.

Фото зі сторінки української амбасади

А видання «Новини-Грузія» повідомляло, що під Бахмутом в оточення потрапила група грузинських бійців. Було поранено кількох воїнів, зокрема командира.

«Ми їх обов'язково витягнемо. У Бахмуті дуже складна ситуація… Командир поранений. Інші хлопці разом з нашими братами-українцями оточені. Йде боротьба, щоб вивести тих, хто залишився живим, і винести тіла наших загиблих», — повідомив доброволець Ромео Парулава в інтерв'ю «Мтаварі».

Видання пише, що перший грузин-добровольець загинув 18 березня, а за даними на 4 грудня у боях на боці ЗСУ в Україні загинули 33 грузини. Серед них громадяни Грузії та уродженці Грузії, які мали українське громадянство і останні роки проживали в Україні.

До речі, український політолог та блогер Кирило Сазонов, якій наразі воює у лавах ЗСУ, напередодні повідомляв, що наші бійці, яких вранці 3 грудня під Бахмутом вважали зниклими безвісти, вийшли з оточення та пробилися до своїх. Наразі не відомо, про кого саме писав боєць.

Нагадаємо, що в Україні при Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони був створений Інтернаціональний легіон, до лав якого вступали громадяни інших країн.

Фото з сайту https://www.newsgeorgia.ge

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