В Швейцарії стартував саміт миру: скільки країн беруть участь

У Глобальному саміті миру, який сьогодні стартував сьогодні у Швейцарії та який проігнорував Китай, бере участь 101 країна та міжнародна організація.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Нам вдалося об'єднати тут у Швейцарії 101 країну та міжнародну організацію. Сьогодні така кількість учасників зареєструвалася на перший інавгураційний саміт миру», — сказав Зеленський.

За його словами, деякі інші країни та лідери показали свою зацікавленість самітом, хоч і не приїхали на захід.

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«І хоч їх тут сьогодні немає, нам вдалося повернути світу ідею, що колективні зусилля можуть зупинити війну та повернути мир», — додав президент.

Зазначимо, що Глобальний саміт миру триватиме два дні. На ньому обговорюватимуть українську формулу миру, представлену президентом Володимиром Зеленським, яка має наблизити завершення війни з росією на справедливих умовах. Раніше повідомлялося, що саміт відвідають представники близько 100 країн та організацій.

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Україна винесла на саміт три питання: щодо ядерних енергетичних об'єктів, продовольчої безпеки, повернення Україні всіх полонених.

Нагадаємо, що напередодні саміту кремлівський «фюрер» володимир путін зробив чергову спробу зірвати його, виступивши з так званими «мирними ініціативами». В Україні та країнах НАТО спроби російського диктатора виставити себе в ролі миротворця назвали абсурдними.

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