Китай, який не бере участі у саміті, присвяченому мирному плану для України, лобіює свій альтернативний план. Про це заявили десять дипломатів, а один з них назвав кампанію Пекіна «витонченим бойкотом» глобальної зустрічі у Швейцарії, пише Reuters.

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Дев'яносто держав і організацій зареєструвалися для участі в саміті 15 та 16 червня в місті Люцерн, який буде спрямований на підтримку мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського, які включають повне виведення російських військ з України. Москва, яка не була запрошена до Люцерна, відкинула цю зустріч як безперспективну. Китай, що має тісні зв'язки з росією, заявив, що не поїде на конференцію, оскільки вона не відповідає вимогам Пекіна, в тому числі щодо участі росії.

Китай і росія проголосили партнерство «без обмежень» всього за кілька днів до того, як президент путін віддав наказ про вторгнення до України в лютому 2022 року. Пекін досі заявляє, що дотримується нейтралітету в конфлікті й не постачає москві зброю чи боєприпаси.

Після того, як Китай заявив, що не поїде на саміт у Швейцарії, Зеленський звинуватив Пекін у тому, що він допомагає москві зірвати зустріч. Однак Міністерство закордонних справ Китаю заперечило це звинувачення. Україна, Сполучені Штати та інші західні уряди наполегливо лобіювали участь Китаю в переговорах, оскільки вони прагнуть легітимності саміту і широкого консенсусу щодо дорожньої карти майбутнього мирного процесу. У розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії й прямо не просив країни утриматися, повідомили Reuters пекінські дипломати.

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Але один з дипломатів, сказав, що Пекін переконує країни, що розвиваються, що зустріч продовжить війну. А два дипломати, які безпосередньо знайомі з цим питанням, повідомили, що Китай сповістив західні країни, нібито багато держав, що розвиваються, поділяють його погляди на саміт.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на прохання прокоментувати свої лобістські зусилля. Речник міністерства Мао Нін заявив минулого тижня: «Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу для створення блокового протистояння. Не бути присутнім на ній не означає не підтримувати мир».

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За словами дипломатів, з наближенням саміту Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитами, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat. Спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати й зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні, зазначили дипломати.

Китай, пояснюючи, чому він не буде присутній на саміті, намагається залучити країни, що розвиваються, до мирного плану з шести пунктів, який він оприлюднив спільно з Бразилією в травні.

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Пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції у належний час, визнаний як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів.

Сорок п'ять країн підтримали цю пропозицію і понад два десятки або приєдналися до неї, або «серйозно розглядають» її, заявив минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Видання Reuters не змогло самостійно визначити, який вплив мало лобіювання Китаю, але кількість зареєстрованих учасників саміту в Люцерні зменшилася. В Азії свою участь підтвердили союзники США — Філіппіни і Японія, а також Таїланд, Сінгапур і Східний Тимор. Малайзія заявила, що утримається, як і Камбоджа, яка має тісні економічні зв'язки з Китаєм. Голова Сенату Камбоджі Хун Сен заперечив, що на нього чиниться тиск з боку Пекіна.

Індонезія відправить свого посла до Берна. В'єтнам поки що не висловив свою позицію.

Тим часом рішення Євросоюзу використати активи росії для допомоги Україні підтримали лідери країн-учасниць Великої сімки. На саміті G7 в Італії погодили передачу Україні 50 мільярдів доларів за рахунок відсотків від заморожених активів рф.

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