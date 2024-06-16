Як швидко відмити долоні, що почервоніли від буряка: простий спосіб без «хімії»

Буряк є невід'ємною і дуже важливою частиною кулінарних вподобань українців. Згадайте хоча б український борщ, який набуває свого неповторного кольору і аромату саме завдяки цьому овочу.

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Але якщо при його приготуванні використовується сирий буряк (або ж буряковий квас), то на вінегрет чи оселедець під шубою потрібен вже зварений коренеплод, і при роботі з ним господиням доводиться вдягати рукавички, щоб не забруднити руки і нігті.

Адже в іншому випадку не допомагає навіть мило!

На допомогу прийде продукт, який неодмінно знайдеться на вашій кухні, пише жіночий інтернет-ресурс.

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Мова про звичайну кухонну сіль. Достатньо лише натерти забруднені кінцівки кристаликами, а потім підставити під струмінь води.

Вже за хвилину руки знову стануть чистими. При цьому використовувати додаткові засоби гігієни не потрібно. Буряковий сік видаляється зі шкірного покриву без мила.

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Також нагадаємо, що за допомогою солі можна й гарно випрати одяг та білизну.

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