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Борщ із «вушками» на буряковому квасі: страва в піст від Володимира Ярославського

13:45 20 березня 2024
Борщ з «вушками»

У західних регіонах України досить часто готують борщ з «вушками», тобто з невеликими вареничками з начинкою. А оскільки нині триває Великий піст, борщ теж має бути пісним.

Саме таку страву приготував днями український кулінар Володимир Ярославський, докладно описавши технологію.

Для початку заздалегідь підготуйте буряковий квас.

Для цього 5 великих буряків помийте, поріжте і складіть у 3-літрову банку, залийте водою (можна використати розсіл з квашеної капусти чи солоних огірків), додайте дрібку солі, накрийте марлею, поставте в теплому місці. Квас буде готовим за 7−9 днів.

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Переходимо до приготування борщу — його будемо готувати на грибному бульйоні.

Підготуйте:

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  • 2,5 л бульйону
  • 850 г нарізаних печених буряків
  • 150 г моркви
  • 150 г цибулі
  • олію для смаження
  • 100 г чорносливу
  • 600 г бурякового квасу

Начинка для «вушок»:

  • 100 г сушених грибів
  • 500 г свіжих печериць
  • 200 г цибулі
  • сіль, перець, олія

Тісто на «вушка» буде заварним:

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  • 300 г борошна
  • 20 г олії
  • 150 г окропу та сіль

Приготування

Замочіть гриби у воді, потім варіть з овочами з пів години. Гриби вийміть і охолодіть, бульйон процідіть.

Приготуйте вушка: в окріп додайте сіль, вливайте його у борошно, замісіть тісто і дайте постояти 30 хв. Для начинки нарізану цибулю обсмажте на олії, додайте дрібно нарізані печериці і в кінці нарізані варені білі гриби, сіль та чорний і духмяний перці на смак.

Сфомовані вушка нагадуватимуть пельмені.

Для приготування власне борщу попередньо запікаємо неочищений буряк у фользі, нарізаємо соломкою.

Цибулю та моркву ріжемо соломкою і обсмажуємо на олії, додаємо буряк, квас і доводимо до кипіння.

Усю суміш додаємо до грибного бульйону.

Наостанок присмачуємо нарізаним чорносливом, сушеним орегано, сіллю та чорним перцем, можна додати і трішки підкопченої паприки.

Доводимо до кипіння, додаємо відварені «вушка» і подаємо з зеленою цибулею!

Відзначимо, що пісний борщ можна приготувати і простіше — наприклад, просто у чавунній сковороді.

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