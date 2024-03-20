Борщ із «вушками» на буряковому квасі: страва в піст від Володимира Ярославського

У західних регіонах України досить часто готують борщ з «вушками», тобто з невеликими вареничками з начинкою. А оскільки нині триває Великий піст, борщ теж має бути пісним.

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Саме таку страву приготував днями український кулінар Володимир Ярославський, докладно описавши технологію.

Для початку заздалегідь підготуйте буряковий квас.

Для цього 5 великих буряків помийте, поріжте і складіть у 3-літрову банку, залийте водою (можна використати розсіл з квашеної капусти чи солоних огірків), додайте дрібку солі, накрийте марлею, поставте в теплому місці. Квас буде готовим за 7−9 днів.

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Переходимо до приготування борщу — його будемо готувати на грибному бульйоні.

Підготуйте:

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2,5 л бульйону

850 г нарізаних печених буряків

150 г моркви

150 г цибулі

олію для смаження

100 г чорносливу

600 г бурякового квасу

Начинка для «вушок»:

100 г сушених грибів

500 г свіжих печериць

200 г цибулі

сіль, перець, олія

Тісто на «вушка» буде заварним:

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300 г борошна

20 г олії

150 г окропу та сіль

Приготування

Замочіть гриби у воді, потім варіть з овочами з пів години. Гриби вийміть і охолодіть, бульйон процідіть.

Приготуйте вушка: в окріп додайте сіль, вливайте його у борошно, замісіть тісто і дайте постояти 30 хв. Для начинки нарізану цибулю обсмажте на олії, додайте дрібно нарізані печериці і в кінці нарізані варені білі гриби, сіль та чорний і духмяний перці на смак.

Сфомовані вушка нагадуватимуть пельмені.

Для приготування власне борщу попередньо запікаємо неочищений буряк у фользі, нарізаємо соломкою.

Цибулю та моркву ріжемо соломкою і обсмажуємо на олії, додаємо буряк, квас і доводимо до кипіння.

Усю суміш додаємо до грибного бульйону.

Наостанок присмачуємо нарізаним чорносливом, сушеним орегано, сіллю та чорним перцем, можна додати і трішки підкопченої паприки.

Доводимо до кипіння, додаємо відварені «вушка» і подаємо з зеленою цибулею!

Відзначимо, що пісний борщ можна приготувати і простіше — наприклад, просто у чавунній сковороді.

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