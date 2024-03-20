Борщ із «вушками» на буряковому квасі: страва в піст від Володимира Ярославського
У західних регіонах України досить часто готують борщ з «вушками», тобто з невеликими вареничками з начинкою. А оскільки нині триває Великий піст, борщ теж має бути пісним.
Саме таку страву приготував днями український кулінар Володимир Ярославський, докладно описавши технологію.
Для початку заздалегідь підготуйте буряковий квас.
Для цього 5 великих буряків помийте, поріжте і складіть у 3-літрову банку, залийте водою (можна використати розсіл з квашеної капусти чи солоних огірків), додайте дрібку солі, накрийте марлею, поставте в теплому місці. Квас буде готовим за 7−9 днів.
Переходимо до приготування борщу — його будемо готувати на грибному бульйоні.
Підготуйте:
- 2,5 л бульйону
- 850 г нарізаних печених буряків
- 150 г моркви
- 150 г цибулі
- олію для смаження
- 100 г чорносливу
- 600 г бурякового квасу
Начинка для «вушок»:
- 100 г сушених грибів
- 500 г свіжих печериць
- 200 г цибулі
- сіль, перець, олія
Тісто на «вушка» буде заварним:
- 300 г борошна
- 20 г олії
- 150 г окропу та сіль
Приготування
Замочіть гриби у воді, потім варіть з овочами з пів години. Гриби вийміть і охолодіть, бульйон процідіть.
Приготуйте вушка: в окріп додайте сіль, вливайте його у борошно, замісіть тісто і дайте постояти 30 хв. Для начинки нарізану цибулю обсмажте на олії, додайте дрібно нарізані печериці і в кінці нарізані варені білі гриби, сіль та чорний і духмяний перці на смак.
Сфомовані вушка нагадуватимуть пельмені.
Для приготування власне борщу попередньо запікаємо неочищений буряк у фользі, нарізаємо соломкою.
Цибулю та моркву ріжемо соломкою і обсмажуємо на олії, додаємо буряк, квас і доводимо до кипіння.
Усю суміш додаємо до грибного бульйону.
Наостанок присмачуємо нарізаним чорносливом, сушеним орегано, сіллю та чорним перцем, можна додати і трішки підкопченої паприки.
Доводимо до кипіння, додаємо відварені «вушка» і подаємо з зеленою цибулею!
Відзначимо, що пісний борщ можна приготувати і простіше — наприклад, просто у чавунній сковороді.8
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