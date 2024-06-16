У хід пішли цеглини: поліцейські побилися на футбольному матчі в Запоріжжі, розпочато розслідування (відео)

У Запоріжжі, де днями скоїли замах на місцевого посадовця, відбулася масова бійка на футбольному полі стадіону КПУ («Локомотив»). Все сталося під час футбольного матчу між командами Хортицької національної академії та патрульної поліції.

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За повідомленням місцевого ЗМІ, одного з гравців вдарили цеглиною.

Приводом для бійки начебто стало те, що 16-річний представник команди ХНА потягнув за футболку гравця команди патрульних.

Коли їх відтягли одне від одного, на полі з’явився інший чоловік. Він неочікувано підбіг та вдарив гравця команди поліції цеглою по голові.

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Як повідомляє журналіст В'ячеслав Твердохліб, нападником з цеглою, ймовірно, був батько одного з юних футболістів. Він у відповідь також отримав тілесні ушкодження і звинувачує в цьому правоохоронців.

В Патрульній поліції розпочали службове розслідування.

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«Щодо бійки під час футбольного матчу за участі команди управління патрульної поліції в Запорізькій області. Повідомляємо, що керівництвом управління призначене службове розслідування щодо встановлення всіх обставин події», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Що ж до матчу, то його відклали на невизначений термін.

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Нагадаємо, що минулого року у Польщі 17 агресивних футбольних фанів напали на двох громадян України. Все сталося у містечку Зомбковіце-Шльонське.

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