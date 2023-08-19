Побили за те, що українці: під час розправи польські футбольні фанати використали навіть мачете

У Польщі, яка прийняла багато українських біженців, все ж таки трапляються напади на громадян України. Так, цього літа невідомий зарізав українця у Хельмі. А цього місяці нападу зазнали двоє українців

Як пише видання inpoland.net.p, стали відомі подробиці розправи польський футбольних фанатів над двома нашими співгромадянами.

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За даними поліції в Зомбковіце-Шльонське, на початку серпня група з 17 фанів прийшла до помешкання, де жили двоє українців. Агресивні молодики, обличчя яких були закриті, напали на них, використовуючи кийки, труби, мачете й хокейні ключки.

Правоохоронці зазначають, що окрім національних, інших причин для нападу не було. Українців не лише побили, але й пограбували — винесли з їхньої домівки чотири тисячі злотих.

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Наразі поліція встановила нападників. Шістьом з них висуното звинувачення, один знаходиться під тимчасовим арештом, п`ятеро — під наглядом правоохоронців. Поліція не виключає й інші затримання в рамках цієї справи.

Нагадаємо, що у місті Легниця чоловік з ножем пробрався до помешкання, де мешкали українки. Він вбив одну жінку, поранив її неповнолітню доньку та ще одну українку.

Фото Pixabay

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