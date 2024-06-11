Стріляли чотири рази: у Запоріжжі скоїли замах на місцевого посадовця

У Запоріжжі стріляли з вогнепальної зброї у місцевого посадовця Максима Денщика.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

ВІДЕО ДНЯ

За словами правоохоронців, сьогодні о 07:55 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що біля підʼїзду багатоповерхівки в одному з районів м. Запоріжжя невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріл у місцевого посадовця. Потерпілого госпіталізували.

Згодом в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Максима Денщика. ЗМІ писали, що він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.

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Згодом правоохоронці повідомили, що посадовець помер у лікарні.

«11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка. Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги», — йдеться в повідомленні.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація — ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України.

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Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

Також нагадаємо про нещодавні замахи на мера міста Костопіль на Рівненщині, а також на заступника мера прифронтового Нікополя. В останньому випадку чиновник загинув.

Фото поліції

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