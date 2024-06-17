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Події

Росіяни вдарили ракетою по Полтавщині: є «приліт» по інфраструктурному об'єкту, багато поранених (відео)

15:43 17 червня 2024
Філіп Пронін

Російські загарбники, які днями вдарили ракетами по Шостці, що на Сумщині, вдень у понеділок, 17 червня, атакували Полтавщину.

Як повідомив очільник обласної ВА Філіп Пронін, в Полтавському районі є влучання в інфраструктурний об'єкт.

«Постраждали люди. Станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених осіб. Попередньо, без загиблих», — зазначив він.

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Також пошкоджено кілька багатоповерхівок.

«Через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання», — додав Пронін.

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Згодом в обласній військовій адміністрації уточнили, що кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них — двоє дітей. Трьох людей госпіталізували.

Нагадаємо, що нещодавно загарбники вдарили КАБом по місту Костянтинівка, що на Донеччині. Постраждали місцеві мешканці, було пошкоджено 13 багатоквартирних будинків.

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Фото — скріншот

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