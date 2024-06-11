Терористи вдарили КАБом по місту Костянтинівка: багато постраждалих, пошкоджено 13 багатоквартирних будинків

Вчора, 10 червня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Поцілили по житловому мікрорайону.

Наслідок влучання

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Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Згідно з попередніми даними, терористи застосували КАБи-500 з універсальним модулем планування й корекції.

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Внаслідок удару постраждали 5 мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла.

Будинок майже зруйновано

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«Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки», — додали у прокуратурі.

Зазначимо, що російський ворог регулярно обстрілює населені пункти Донецької області, оскільки вона є прифронтовою. Як приклад, у квітні завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Костянтинівці, внаслідок чого постраждали троє людей. Ще один будинок було нещодавно обстріляно ворогом у Селидовому.

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А на Дніпропетровщині щоночі ворожа артилерія «працює» по мирних мешканцях Нікополя і Марганця.

Фото Прокуратури Донецької області

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