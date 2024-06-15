Ворог вдарив ракетою по місту Шостка: є загиблий і поранені

Ввечері в п'ятницю, 14 червня, російські війська завдали чергового ракетного удару по прикордонній Сумщині — постраждало місто Шостка.

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Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації.

«Ворог наніс ракетний удар по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості», — повідомили в ОВА.

В суботу, 15 червня, в Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що кількість поранених зросла.

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«В результаті обстрілу загинула одна цивільна особа та сім отримали поранення, пошкоджено промислові споруди», — зазначили військові.

Всього ж протягом доби росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Окрім Шосткинської громади обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Есманьська.

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Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Сумської області та місто Суми з артилерії, нерідко застосовуючи також авіаціійні засоби ураження. Ситуація загострилася після того, як росіяни розпочали новий наступ у прикордонних районах Харківської області.

При цьому прикордонники не відкидають розширення зони бойових дій. Як зазначав раніше спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, «ніколи не можна виключати, що ворог захоче або зможе перекинути або розширити зону бойових дій за іншими напрямками, зокрема в межах Харківської області або навіть Сумської».

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Нагадаємо також про руйнівні наслідки нічного обстрілу громад Дніпропетровської області, які межують з окупованою частиною Запорізького регіону.

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