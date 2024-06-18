Стрілянина у Києві: перші подробиці від поліції

У Києві, де нещодавно затримували п'яного чоловіка, який на ринку влаштував стрілянину з травматичної зброї, знов стався подібний інцидент.

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Як повідомляють в Нацполіції, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли в Шевченківському районі чути постріли. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, в якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала», — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника. В поліції нічого не повідомили з приводу стану чоловіка, в якого стріляли.

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Нагадаємо, що схожий випадок стався нещодавно в Житомирі, де в лікарні опинився чоловік — в нього стріляли, коли він перебував в автівці.

Фото поліції

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