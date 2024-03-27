У Житомирі сталася стрілянина: постраждала людина

В Житомирі, де нещодавно зловили аферистів, сталася стрілянина. Про це повідомили в поліції Житомирської області.

ВІДЕО ДНЯ

«Поліція встановлює причетних до поранення чоловіка у Житомирі. 27 березня близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки в обласному центрі. На місце події прибули слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції та ГУНП Житомирщини. У салоні автомобіля було виявлено 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням. Його було ушпиталено. Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з’ясування всіх обставин», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями в Києві чоловік стріляв з балкону у двір багатоповерхівки.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook