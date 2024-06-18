Замах на журналіста у Києві: стало відомо, у кого стріляли на вулиці Ярмоли

В Києві 18 червня сталася стрілянина. Стало відомо, у кого стріляли. Мова йде про казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, пише РБК-Україна.

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Інцидент стався на вулиці В. Ярмоли (Шевченківський район). Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Пізніше дружина казахського опозиціонера Наталія Садикова також повідомила про напад на чоловіка у Києві.

«Сьогодні в Києві, біля власного будинку, був скоєний замах на Айдоса Садикова», — написала вона у Facebook.

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Айдос Садиков народився в селищі Карабутак Актюбинської області в Казахстані, неподалік кордону з росією. Закінчив історичний факультет Актюбинського педінституту.

На Батьківщині Садиков зазнав кримінального переслідування. У 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у «хуліганстві», був звільнений у 2012-му. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту. Він був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОСДП) «Азат», після виходу з партії намагався створити опозиційний громадський рух «Гастат» та незалежну профспілку на підприємствах нафтовидобувної китайської компанії «СНПС-Актобемунайгаз».

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Разом із дружиною веде власний YouTube-канал «БАСЕ», де зокрема піддає критиці владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за так зване «розпалювання ворожнечі».

Останнє відео на його каналі опубліковане сьогодні. Воно має назву «Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу».

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Як повідомили в Київській міській прокуратурі, поранений перебуває у важкому стані в лікарні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві відкрили стрілянину на ринку.

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