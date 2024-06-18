«В день смерті отримав звання капітана»: на Хмельниччині попрощалися з 25-річним прикордонником

Вадим Навроцький був начальником прикордонної протитанкової застави бойового підрозділу 9-го загону імені Січових Стрільців. Військовий шлях розпочав ще під час АТО — у 2015 році. Навчався у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Після того за розподілом відправився служити на північ країни, де керував прикордонними підрозділами у Житомирській та Київській областях. Відомо, що повномасштабне вторгнення герой зустрів також на півночі. Згодом вибрав для себе службу в бойовому підрозділі — прикордонній комендатурі швидкого реагування, у складі якої боронив державу на сході, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Останній бій воїна відбувся 1 червня 2024 року на Харківщині. Вадим отримав важкі осколкові поранення живота, тазу та обох кінцівок. Побратими встигли його евакуювати, але, на превеликий жаль, його життя не вдалося врятувати.

«8 червня від отриманих травм прикордонник помер. Вадиму Навроцькому було 25 років. Мав звання старшого лейтенанта, а в день смерті отримав чергове військове звання — капітан», — пише Державна прикордонна служба.

За словами колег, він завжди буде людиною з великою душею та щирим серцем.

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«Вадим був непохитно мужнім, зі сталевим духом і до кінця вірним військовому обов’язку. Попри молодий вік, Вадим Навроцький був справжнім командиром для бійців. Піклувався про кожного, користувався повагою як бойовий офіцер. За його плечима важкий офіцерський шлях, і кожен його крок він пройшов із честю».

Поховали захисника у селі Дашківці, що на Хмельниччині. Останню земну шану захиснику віддавали, стоячи на колінах.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під Вовчанськом очільника батальйону «ОУН» Миколи Коханівського.

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