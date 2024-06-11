На війні загинув очільник батальйону «ОУН» Микола Коханівський

Вчора, 10 червня, на фронті загинув командир добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

Сталося це на Харківському напрямку біля Вовчанська, повідомляють його друзі у Facebook.

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У 2014 році Кохановський воював на Донбасі. У лютому 2022 року його батальйон обороняв Лютіж на Київщині, потім брав участь у боях на Донеччині.

«Я познайомився з ним влітку 2014 року у Бахмуті. Я був комбатом „Донбасу“ — він комбатом батальйону „ОУН“. Він був одним з небагатьох, хто виходив з нами на мітинги проти корупції, зради та наруги над ідеями Майдану у 2014−2018 роках», — написав екскомандир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

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За його словами, Коханівський загинув на Харківському напрямку під Вовчанськом. Про це Семенченко дізнався від побратима.

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Журналіст Денис Казанський теж опублікував фото з Кохановським й повідомив про його загибель.

«Донецьк 2013. Голова донецької „Свободи“ Ігор Славгородський помер у 2014. Микола Коханівський загинув сьогодні під Вовчанськом», — написав він.

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У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, бійці з батальйону «Донбас» влилися в батальйон «ОУН» і захищали Київ.

У 2017 році поліція затримала Коханівського за підозрою у стрілянині з пневматичної зброї. Як розповідала тоді дружина Коханівського Катерина для hromadske, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного зі взводів «Правого сектору» Русланом Качмалою.

Також Коханівського судили у справі погрому російських банків у 2016 році. 20 лютого представники добробату «ОУН» закидали камінням будівлю «Сбербанку Росії» та «Альфа-банку» в Києві. За це Миколі Коханівському присудили 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як «умовний строк».

Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці травня на фронті загинув відомий київський актор-лялькар Євген Невинський, який майже рік вважався зниклим безвісти.

Раніше на Харківщині загинув відомий волонтер та воїн Едуард Хатмуллін. В бою на Луганщині загинув боєць «Азову» 22-річний Олег Кончак.

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