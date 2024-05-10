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«Його знав весь фронт»: на Харківщині загинув відомий волонтер та воїн

20:31 11 травня 2024
Едуард Хатмуллін

Тернопільщина зазнала ще однієї болючої втрати. Шумська громада провела в останню путь 53-річного головного сержанта Едуарда Хатмулліна. Він захищав Україну у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Життя героя обірвалось 30 квітня 2024 року поблизу села Синьківка Харківської області при спробі винести з поля бою загиблих побратимів.

«Народився Едуард Хатмуллін у Костянтинівці на Донеччині,  — повідомляе Шумська територіальна громада. — З початку війни він перетворив свою домівку на штаб для військових і волонтерів, а свій бізнес спрямував на порятунок українських бійців. З 2014 року став одним із засновників ГО „Схід та Захід єдині“, що об’єднала небайдужих людей з різних областей для підтримки ЗСУ».

Від початку повномасштабного вторгнення Едуард взяв у руки зброю і разом з побратимами захищав Україну. З 2022 року його родина переїхала жити до Шумська, щоб бути у відносній безпеці.

Під пронизливі звуки сирени машин громада зустріла живим коридором військовослужбовця та волонтера. З почестями поховали Героя на місцевому кладовищі.

Едуарда Хатмулліна з військовими почестями поховали на місцевому кладовищі

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«Його знав весь фронт. Його любили та поважали, з ним рахувались. Хтось його боявся, хтось обходив стороною, бо розумів, що з ним можна мати тільки чесні стосунки», — такими словами його згадують друзі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті, рятуючи побратима, загинув актор Євген Шумілов.

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