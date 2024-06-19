Завербували у чаті знайомств: на Харківщині затримали ворожого інформатора

Відомо, шо російським ударам по Харкову сприяють зрадники, яких ворог часто вербує онлайн. Ось і днями Служба безпеки запобігла новим спробам спецслужб рф отримати стратегічно важливу інформацію про оборону мегаполісу.

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Як повідомили у спецслужбі, агресор долучив ідейного прихильника рашизму, який проживає у передмісті обласного центру, до підготовки нових ракетно-дронових ударів та прориву диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць міста.

Примітно, що знайшли його агенти фсб у популярному чаті знайомств у месенджері Telegram.

Там зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку рф, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки.

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Після того як він «клюнув» на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності.

За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

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Фрагмент спілкування зі зв'язковою

На одній з таких локацій його і затримали «на гарячому» — коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник вже перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо також про нещодавнє затримання на Харківщині 18-річного інформатора фсб, якого також залучили до співпраці через Telegram-канал, проте вже з пошуку вакансій.

Фото СБУ

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