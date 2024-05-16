Допомагав готувати новий наступ на Харківщину: СБУ затримала російського агента

У Харкові, який стає все ближчим до лінії активних бойових дій, СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам готувати новий наступ на прикордонний регіон. Він збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста, і саме ця інформація була потрібна окупантам для планування своєї наступальної операції.

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Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників, а в разі виявлення «потрібних» локацій — приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки «звіту» до фсб.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його «на гарячому», коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу.

Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

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У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління фсб по Бєлгородській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. «До уваги» російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав «швидкий» заробіток. Подальша комунікація між ними відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері.

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За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.

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На цей час затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і взято під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, минулого року саме таке покарання отримав навідник російської ракети на будівлю Харківської облдержадміністрації, удар по якій було завдано на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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