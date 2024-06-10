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Україна

Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову: у місті пожежі, є поранені, під завалами будинків шукають людей

19:11 10 червня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 10 червня ввечері окупанти обстріляли Харків КАБами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці», — написав він.

Терехов додав, що на місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, після атаки виникла пожежа в будинку. Внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Іран вперше поставив рф новітні КАБи для ударів по Україні.

Илюстративне фото: Суспільне Харків

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