Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову: у місті пожежі, є поранені, під завалами будинків шукають людей

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 10 червня ввечері окупанти обстріляли Харків КАБами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці», — написав він.

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Терехов додав, що на місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, після атаки виникла пожежа в будинку. Внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Іран вперше поставив рф новітні КАБи для ударів по Україні.

Илюстративне фото: Суспільне Харків

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