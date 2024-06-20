Моторошна знахідка: під грядками помідорів знаходилися десятки дитячих могил

Сім'ї, що належать до апостольської громади в в провінції Машона-Вест на заході Зімбабве, таємно поховали понад 40 дітей. Щоб замести сліди, вони перетворили могили на грядки з солодкою картоплею і помідорами, повідомив Селестіно Деге, керівник служби охорони здоров'я провінції.

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На підпільні поховання медичні служби Зімбабве звернули увагу після повідомлень про те, що в регіоні вже деякий час триває епідемія холери, паротиту та кору. У той же час сусіди сімей, що належали до секти, помітили, що у їхніх дітей щодня зникали товариші по іграх.

За кілька днів з однієї родини зникло п'ятеро дітей віком від 1,5 до 12 років. Ще в травні, коли з'явилися перші випадки хвороб, одна сім'я втратила сімох дітей, нікого не повідомивши про це.

Селяни щоранку бачили нові городи і зеленіючі грядки, не знаючи, що під родючим ґрунтом лежить ще одна мертва дитина, якій було відмовлено в медичній допомозі, сказав доктор Деге на зустрічі з провінційною владою в Чинхойі, повідомляє RMF 24.

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Розслідування, проведене головним санітарним лікарем провінції, показало, що деякі члени апостольських громад приховували своїх хворих дітей вдома, відмовляючи їм у доступі до медичної допомоги. Коли діти помирали, вони таємно хоронили їх вночі і відразу ж садили на могилах помідори або картоплю. Для них смерть дитини не є такою значущою, як для нас. Вони відмовляються від щеплень, лікування і виганяють з громади тих, хто виступає проти них. Нещодавно 23-річну матір покинув чоловік, від неї відреклися батьки, а громада вигнала з церкви за те, що вона звернулася за медичною допомогою для своєї вмираючої дев'ятирічної дитини, розповів Деге.

Місцева влада закликала законодавців прийняти закон про захист дітей від батьків, які уникають сучасної медицини.

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