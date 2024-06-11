росія відправляє молодих африканців вмирати у війні проти України

кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати пліч-о-пліч з російськими військами у своїй війні проти України, у якості додаткової живої сили для наступу в Харківській області, згідно з оцінками європейських чиновників. Використовуючи тактику, вперше застосовану групою найманців «Вагнера», російські чиновники все частіше погрожують не подовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити до армії, за словами осіб, знайомих з цим питанням.

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За словами одного з європейських чиновників, москва також вербує засуджених зі своїх в'язниць, а африканців, які перебувають у росії за робочими візами, затримують і змушують обирати між депортацією та участю в бойових діях. Деякі з цих людей змогли підкупити чиновників, щоб залишитися в країні і уникнути військової служби, сказав чиновник, який, як і інші згадані люди, говорив на умовах анонімності, пише Bloomberg.

За словами іншого посадовця, російська практика відправки мігрантів і студентів у бій під примусом почалася ще на початку війни. Ці війська зазнають особливо великих втрат, оскільки їх все частіше використовують у ризикованих наступальних маневрах для захисту більш підготовлених підрозділів, додав чиновник.

За даними української розвідки, росія проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країні, в тому числі в кількох країнах Африки. Кампанії з вербування до армії пропонують вигідні бонуси при підписанні контракту та зарплати для тих, хто піде служити за контрактом. Вербувальники також націлені на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в росії, а в деяких випадках заманюють інших обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх пройти підготовку і відправитися на фронт.

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Здатність росії мобілізувати набагато більшу кількість військ може стати важливим фактором у війні, оскільки президент путін намагається скористатися зміною імпульсу цього року. Наразі, однак, його війська повільно просуваються вперед на північному сході України і зазнають великих втрат, незважаючи на нестачу військ і боєприпасів з українського боку.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, у травні російські військові втрачали понад 1200 осіб щодня, що є найвищим показником втрат за весь час війни. За оцінками Великої Британії, з початку вторгнення росія втратила близько 500 000 військовослужбовців убитими і пораненими.

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Уряд Катманду заявив на початку цього року, що йому відомо про близько 400 молодих непальських чоловіків, завербованих росією, але набагато більше, ймовірно, записалися без відома уряду. Рішення Індії припинити набір непальських гуркхів до своєї армії, поклавши край 200-річній традиції, можливо, підштовхнуло непальців шукати роботу в росії та інших країнах. Високопоставлений український чиновник заявив, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, зросла кількість іноземних бійців. За їхніми словами, особливо часто серед них зустрічаються африканці і непальці.

Минулого року агентство Reuters повідомило, що група найманців «Вагнер» завербувала кількох громадян Африки в рамках кампанії з вербування засуджених з російських в'язниць для своїх сил в Україні.

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Раніше повідомлялося, що ГУР зламало сервери московського університету та здобуло переліки учасників «сво» і зрадників України.

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