40.34 / 40.88 43.38 / 44.08
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Бригада ДТЕК потрапила під обстріл на Донеччині: що відомо

13:38 21 червня 2024
Ремонт енергомереж

Співробітники ДТЕК потрапили під обстріл під час ремонту обладнання енергооб'єкту на Донеччині. Бригада відновлювала повітряну лінію, пошкоджену ворогом напередодні.

Попри всі засоби захисту енергетик зазнав осколкових уражень, при цьому частина уламків застрягла в бронежилеті, повідомили в компанії.

Тим часом у Генеральному штабу розповіли, що найбільша кількість ворожих атак нині відбувається на Покровському напрямку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське — райони в яких наразі відбиваються атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25. Також було відбито атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки.

На додачу російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня під час ворожої атаки також постраждали енергетики.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розкидання гною на кордоні

Поляки почали поливати кордон свинячим гноєм: що відбувається

Енергозберігаюча лампочка

Споживання електроенергії до 100 кВт/год: тариф не буде нижчим, але є важливий нюанс

Обрізування високорослих томатів

Не «пасинкування», а «вбивство»: які листки не можна видаляти на детермінантних томатах

намазка із сала

Дуже смачна намазка на хліб: точно забажаєте добавки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту