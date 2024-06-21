Бригада ДТЕК потрапила під обстріл на Донеччині: що відомо

Співробітники ДТЕК потрапили під обстріл під час ремонту обладнання енергооб'єкту на Донеччині. Бригада відновлювала повітряну лінію, пошкоджену ворогом напередодні.

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Попри всі засоби захисту енергетик зазнав осколкових уражень, при цьому частина уламків застрягла в бронежилеті, повідомили в компанії.

Тим часом у Генеральному штабу розповіли, що найбільша кількість ворожих атак нині відбувається на Покровському напрямку. Воздвиженка, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське — райони в яких наразі відбиваються атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 25. Також було відбито атаки в районах Костянтинівки та Парасковіївки.

На додачу російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районах Калинівки та Часового Яру. Загалом ворог намагався просунутися на цьому напрямку вже вісім разів, з них три боєзіткнення іще тривають.

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Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня під час ворожої атаки також постраждали енергетики.

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