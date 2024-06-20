У ніч проти четверга, 20 червня, як і напередодні, російські окупанти завдавали удару по Україні з повітря, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

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Як повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, загалом ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької обл. — рф);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — рф).

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ ПС ЗСУ, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. ППО працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Фото "Монітор"

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В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Микола Олещук додав, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару — Схід України, зокрема Дніпропетровщина. В «Укренерго» зазначили, що також було пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Донецькій та Київській областях.

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Зокрема, було атаковано одну з ТЕС компанії ДТЕК: «Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу. Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло».

В Київській міській військовій адміністрації зазначали, що ворожі дрони, які були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці.

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Не було влучань й в області, але є пошкодження через падіння уламків. «Вночі ворог атакував нашу область ударними дронами. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу, яка вже ліквідована. Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств», — повідомили в КОВА.

Нагадаємо, що попередню масовану атаку ворога на Київ та Київщину ППО відбивала у ніч проти 12 червня. Тоді уламками був пошкоджений інфраструктурний об'єкт, пожежу на якому приборкували кілька днів.

Фото 126 окремої бригади територіальної оборони



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