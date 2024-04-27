Нічний обстріл: пошкоджено чотири ТЕС, у Харкові постраждала психіатрична лікарня (фото)

Після знищення на початку квітня Трипільскої ТЕС ворог у ніч проти 27 квітня знов атакував ракетами енергетичну інфраструктуру України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що були атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. «Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією», — зазначив він.

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В компанії ДТЕК додали, що під ударами опинилися чотири теплоелектростанції, серйозно пошкоджено обладнання. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

За даними моніторингового каналу monitor, ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені щонайменше з п'ятьох Ту-95 з районів Саратовської області рф та Каспійського моря; крилаті ракети «Калібр», запущені, ймовірно, з підводних човнів в акваторії Чорного моря; керовані авіаційні крилаті ракети Х-59/69/35 з бортів Су-34/Су-35; гіперзвукові аеробалістичні ракети комплексу Х-47М2 «Кинджал» з Рязанської/Тульської областей рф.

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Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у приблизно 2111 км перш ніж досягли Стрия, Львівської області. Під атакою перебували Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Стрий, окремі н.п. Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. Атака тривала дві години.

Пізніше у Повітряних Силах ЗСУ уточнили, що загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

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9 крилатих ракет Х-101/Х-555;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 зенітні керовані ракети С-300;

2 крилаті ракети «Іскандер-К»;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

8 крилатих ракет «Калібр».

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

6 крилатих ракет «Калібр».

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ППО знищила 13 ворожих ракет у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти, сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік, його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.

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«Ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА. Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси. Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває», — повідомив очільник обласної ОВА.

Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

Також через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села — 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі.

Повітряна тривога на Львівщині тривала з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал».

«Три крилаті ракети воїни ПвК „Захід“ збили. На жаль, є і влучання. Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування. Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться», — повідомив керівник обласної ОВА Максим Козицький.

А по Харківщині ворог бив, за попередніми даними, з комплексів С-300. «Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили двома ракетами по Салтівському району міста Харкова. Боєприпаси влучили на територію лікарні. На місце події прибули рятувальники, поліцейські, працівники екстреної медичної допомоги. Уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси», — повідомляють в обласній поліції. На місці влучань утворилися величезні вирви.

Фото "Суспільне"

Фото "Суспільне"

А мер Харкова Ігор Терехов додав, що загалом у комплексі, по якому цілив ворог, знаходилося більше тисячи осіб — 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу.

Фото "Суспільне"

Фото "Суспільне"

«На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу — в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь — легкий. Щодо руйнувань — від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби», — уточнив міський голова.

Під час нічного обстрілу рашисти вдруге за останній час після довгого перериву випускали по Україні «Калібри». Перед цим такий вид озброєння застосовувався 6 квітня. А 11 квітня противник бив «Кинджалами» по Львівщині, де розташований енергетичний об'єкт

Фото «Суспільне»

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