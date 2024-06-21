Біда не приходить одна: зухвалі злочинці пограбували легенду футболу Роберто Баджо під час матчу Євро-2024

Під час матчу збірних Італії та Іспанії, в якому представники Апеннін програли з мінімальним рахунком, до гіркоти поразки італійців додалося ще й повідомлення про те, що невідомі зухвалі злочинці увірвалися в дім відомого футболіста Роберто Баджо і пограбували його.

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Про це пише італійське видання.

Сам Баджо в цей час знаходився вдома і навіть намагався опиратися грабіжникам, але отримав удар прикладом пістолета в голову. Зрештою, родину закрили в одній з кімнат і влаштували «трус» будинку. Повідомляється, що злочинці вкрали гроші, особисті речі, годинники та інші цінності.

Коли грабіжники покинули будинок, то Баджо зміг виламати двері та викликав поліцію. Сам легендарний футболіст опинився у лікарні, де йому наклали кілька швів через глибоке розсічення голови. Поліція розпочала розслідування, взяла свідчення родини та вивчає відеозаписи з камер спостереження.

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Зазначимо, що Роберто Баджо — уродженець містечка Кальдоньйо в області Венето, вихованець однойменної команди та «Віченци». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1982/83 в серії C.

У 1985 році перейшов до флорентійської «Фіорентини», де провів п'ять сезонів. Перед ЧС-1990 перебрався до туринського «Ювентуса», з яким став чемпіоном Італії 1994/95, здобув Кубок Італії та завоював Кубок УЄФА 1992/93. Пізніше захищав кольори «Мілана», «Болоньї», міланського «Інтера». Останні 4 роки кар'єри провів у скромній «Брешії».

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У лавах збірної Італії провів 56 матчів, у яких забив 27 м'ячів. Бронзовий призер Мундіалю-1990 та віце-чемпіон світу (1994). У 1993 році виграв «Золотий м'яч», а в 2011-му був уведений до Залу слави італійського футболу. Натомість «Брешія» назавжди вивели з обігу 10-й номер на честь Баджо.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, збірна України з футболу з рахунком 2:1 виграла у команди Словаччини. Гра відбулася у Дюссельдорфі у рамках 2-го туру групової стадії чемпіонату Європи.

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