Іспанія «відвозила» чемпіонів Європи та достроково виграла групу: відеоогляд матчу Євро-2024

У четвер, 20 червня, у групі В після матчу Хорватія — Албанія (2:2) відбувся ще один поєдинок чемпіонату Європи з футболу. І який! Повторення фіналу Євро-2012 та півфіналу Євро-2020.

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Євро-2024. Група В. 2-й тур

Іспанія — Італія — 1:0

Гол: Калафіорі (55, у ворота).

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Хто б здивувався, якби чемпіони Європи 1964, 2008, 2012 років іспанці та найсильніша збірна Євро-1968 і Євро-2020 Італія зіграли б у фіналі турніру у Німеччині (може, ще зіграють). Та ніхто. Хіба що віддані шанувальники їхніх головних опонентів — англійців, французів, німців.

Але волею жереба команди де ла Фуенте (21 червня спеціалісту виповниться 63 роки) та Спаллетті зійшлися в очній дуелі у Гельзенкірхені вже на стадії групового турніру. Так, матч не на виліт і не за трофей, але переможець достроково вигравав групу.

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У першому таймі Іспанія просто «загнала» чинних чемпіонів Європи (удари по воротах — 9:1, у ворота — 4:0), але отримати вигоду зі своєї переваги не змогла. Італія перетерпіла та вистояла. Багато в чому завдяки голкіперу Доннаруммі.

Продовжили піренейці «возити» апеннінців і в другій 45-хвилинці. Але м'яч завзято не йшов у ворота Італії, поки на 55-й хвилині захисник «Болоньї» Калафіорі не відзначився автоголом — 1:0.

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Іспанія — достроковий переможець групи (в 1/8 фіналу команда де ла Фуенте зіграє 30 червня з однією з третіх команд у квартетах). А ось Італії доведеться в останньому турі серйозно попітніти.

Становище команд: 1. Іспанія — 6 очок; 2. Італія — 3; 3. Албанія — 1; 4. Хорватія — 1.

У вирішальному, 3-му, турі у групі зіграють: Албанія — Іспанія та Хорватія — Італія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію зустрічі Євро-2024 Словаччина — Україна.

Фото ЕРА

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