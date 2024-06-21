Україна у день народження Довбика здобула вольову перемогу над Словаччиною: відеоогляд матчу Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, збірна України з футболу, яка зазнала нищівної поразки від Румунії (0:3), провела в Дюссельдорфі поєдинок 2-го туру групової стадії чемпіонату Європи проти команди Словаччини, яка створила сенсацію у грі з бельгійцями (1:0).

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Група Е. 2-й тур

Словаччина — Україна — 1:2

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Бражко (Сидорчук, 85), Шапаренко (Таловєров, 90+2), Судаков, Ярмоленко (Зубков, 67), Мудрик (Малиновський, 85), Довбик (Яремчук, 67).

РЕКЛАМА

Голи: Шранц (17) — Шапаренко (54), Яремчук (80).

«Нам потрібно навчитися у словаків тому, як віддаватися на полі», — заявив перед грою з нашими географічними сусідами захисник української команди Юхим Конопля. Виявляється, коли в країні йде війна, коли щодня рашисти знищують наші міста та села, вбивають мирних жителів, самовіддачу на полі ще можна регулювати.

РЕКЛАМА

З румунами «дорегулювалися». Хотілося вірити, що проти Словаччини ми побачимо зовсім іншу збірну України. За стартовим складом — чотири зміни: замість Луніна, Коноплі, Степаненка та Циганкова, у якого пошкодження, в «основі» вийшли Трубін, Тимчик, Бражко та Ярмоленко.

Початок зустрічі знову був за суперником «жовто-синіх». Двічі Україну врятував Трубін, один раз — штанга, а на 17-й хвилині не врятував ніхто. Після банального вкидання м'яча з ауту та подачі до штрафного Штранц (він і бельгійцям забив) переграв у повітрі Зінченка і головою спрямував м'яч у сітку наших воріт — 1:0. Збірна України пропускає у всіх без винятку матчах на чемпіонатах Європи (вже в 13).

РЕКЛАМА

За рахунку 0:1 наші, слід визнати, заграли активніше: Тимчик пробив у штангу (там, щоправда, був офсайд), гострий випад Мудрика ліквідував голкіпер «Ньюкасла» Дубравка. Але після трьох ігрових таймів на Євро-2024 Україна, як і раніше, була без голів. Та ще й у день народження Довбика.

Наші «мовчали» до 54-ї хвилини, коли динамівець Шапаренко влучним ударом з меж штрафного майданчика повернув собі та партнерам віру в успіх — 1:1.

Україна продовжувала вимотувати віковий склад суперника, і на 80-й хвилині Яремчук після класного пасу Шапаренка проштовхнув м'яч повз голкіпера словаків, забивши свій третій гол на європейських першостях, — 1:2. Є перша перемога!

Ще в одному матчі у квартеті Е у суботу, 22 червня, зіграють Румунія та Бельгія (22:00).

Становище команд: 1. Румунія — 3 очки (1 матч); 2. Україна — 3 (2); 3. Словаччина — 3 (2); 4 Бельгія — 0 (1).

У 3-му турі в середу, 26 червня, водночас — о 19:00 — відбудуться поєдинки Бельгія — Україна та Словаччина — Румунія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіони Європи італійці програли в групі Євро-2024 команді Іспанії.

Фото uaf.ua

104

Читайте нас у Facebook