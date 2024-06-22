П'яний депутат-браконьєр застрелив єгеря на Сумщині, — ЗМІ
На Сумщині, яка потерпає від постійних російських обстрілів, депутат Сумської облради від партії «За Майбутнє» Ігор К. застрелив єгеря під час незаконного полювання. Подія викликала хвилю обурення серед громадськості, пише Telegram-канал «Суми: Головне».
Так, нібито, на черговому незаконному полюванні, яке відбувалося під час війни, п’яний депутат вистрілив у єгеря, що призвело до його смерті. На місці події також був присутній народний депутат від партії «За Майбутнє» Ігор М., який швидко зник після інциденту.
Наразі Ігор К. знаходиться в СІЗО.
Зазначимо, що на сайтах поліції та прокуратури Сумської області інформація про цей інцидент відсутня.
Як писали «ФАКТИ», два роки тому у ленінградській області росії чоловік застрелив єгеря з карабіну під час полювання.261
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