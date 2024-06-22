На Сумщині, яка потерпає від постійних російських обстрілів, депутат Сумської облради від партії «За Майбутнє» Ігор К. застрелив єгеря під час незаконного полювання. Подія викликала хвилю обурення серед громадськості, пише Telegram-канал «Суми: Головне».

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Так, нібито, на черговому незаконному полюванні, яке відбувалося під час війни, п’яний депутат вистрілив у єгеря, що призвело до його смерті. На місці події також був присутній народний депутат від партії «За Майбутнє» Ігор М., який швидко зник після інциденту.

Наразі Ігор К. знаходиться в СІЗО.

Зазначимо, що на сайтах поліції та прокуратури Сумської області інформація про цей інцидент відсутня.

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Як писали «ФАКТИ», два роки тому у ленінградській області росії чоловік застрелив єгеря з карабіну під час полювання.

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