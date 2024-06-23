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Вибух на Київщині: у Софіївській Борщагівці горіла квартира на восьмому поверсі

12:59 23 червня 2024
Пожежа

На Київщині, де нещодавно сталася масштабна пожежа, пролунав вибух в одному з житлових комплексів села Софіївська Борщагівка на восьмому поверсі із подальшим загоранням. Про це повідомили у поліції Київщини.

«23 червня, близько 3:27, до Бучанського управління поліції надійшло повідомлення, що в одному з житлових комплексів села Софіївська Борщагівка на восьмому поверсі пролунав вибух із подальшим загоранням», — йдеться у повідомленні.

Згодом пожежу ліквідували працівники ДСНС.

«Як попередньо встановили правоохоронці, 35-річний власник квартири поставив заряджатися акумулятор, і той вибухнув. Внаслідок чого чоловік отримав незначні опіки руки. Житлове приміщення вигоріло повністю, також пошкоджено балкон квартири на девʼятому поверсі», — підсумували правоохоронці.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома львівська тележурналістка загинула внаслідок пожежі.

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