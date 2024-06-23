Вручення повістки на вулиці: у ТЦК пояснили, чи можна відмовитися від перевірки

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані повинні мати при собі військово-обліковий документ, однак він може бути як в паперовому, так і в електронному вигляді.

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Про це розповів начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович в етері одеського телеканалу.

Він зазначив, що працівники ТЦК можуть проводити подібні перевірки і на вулиці.

«Представником-уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру і таку людину можна швидко встановити. Чи вона підлягає призову по мобілізації, чи в неї уточнені військово-облікові дані, чи не уточнені, чи вона перебуває на обліку і таке інше. А також представники Нацполіції можуть встановити особу… Безпосередньо може бути встановлена особа і на вулицях міста, є для цього всі засоби технічні й можливості», — мовив Богданович.

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Водночас у випадку, якщо людина відмовляється назвати своє ім’я, прізвище та по-батькові та не хоче надавати будь-які документи, представники ТЦК діятимуть згідно з постановою Кабміну № 560.

«Уповноважена особа відрекомендовується, пояснює, що зараз буде встановлювати особу. Особа може відмовитися або не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається», — сказав начальник мобілізаційного відділення.

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У разі, якщо особа відмовляється, то представник поліції, але уповноважений від ТЦК має відрекомендовуватися та виписати повістку.

«Особа може відмовитись від повістки або отримати повістку і прийти добровільно, у визначений термін до ТЦК. Якщо ж людина відмовляється від отримання повістки, складається акт відповідний. Після цього, як склався акт, представник поліції відповідно до Постанови № 560, на підставі Кодексу України про адмін правопорушення має повне право здійснити затримання такої людини для встановлення її особи й притягнення її до адміністративної відповідальності», — розповів Богданович.

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Нагадаємо, що єдиний випадок, коли військовозобов'язаний не понесе покарання за відмову від отримання повістки — це оголошення повітряної тривоги, коли всі люди мають право безперешкодно йти до укриття.

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