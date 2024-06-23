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Суспільство та люди

Чоловік забув документи про бронювання вдома: чи може ТЦК виписати нову повістку і відправити його на фронт

9:55 23 червня 2024
Гороскоп

Працівники ТЦК можуть виписати повістку чоловікові, навіть якщо він був заброньований на роботі, але не має з собою відповідних документів, що підтверджують це. Про це розповіли в адвокатському бюро «Дубок і партнери», передає «Телеграф».

Юристи нагадали, що підтвердженням бронювання працівників та їх відстрочки є витяг із Наказу Міністерства економіки. За їхніми словами, вручення повістки людині з «бронюванням» не порушує законодавство.

«Це обов’язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з’явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін», — зазначили в адвокатському бюро.

Що робити, якщо заброньованому працівнику дали повістку

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Якщо чоловік має підтверджене бронювання, але отримав повістку, то, звичайно, ніхто не буде відправляти його на війну. Проте, в такому випадку юристи радять з’явитися до військкомату для того, щоб анулювати повістку.

«Отже, якщо громадянина зупинили (але документів при собі немає) і йому видали повістку, але він має „бронь“, то потрібно з’явитися у військкомат, взявши з собою витяг із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних. Але мобілізувати таких громадян не зможуть, оскільки, роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення таких працівників від мобілізації. Відповідно, таку повістку буде анульовано», — уточнюють адвокати.

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Щоб уникнути отримання повістки, особам, які мають «бронь», рекомендують носити із собою витяг від Мінекономіки та пред’являти його працівникам ТЦК.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під час повітряної тривоги ніхто не може обмежити право людини прямувати до укриття, в тому числі і представники ТЦК. Але в самому ж укритті працівники військкоматів та правоохоронних органів мають право перевірки документів.

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