Повістку можете не брати: названо умову, за якої чоловік має право відмовитись від розмови з представниками ТЦК

Після того як набув чинності новий закон про мобілізацію, представники ТЦК отримали право вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам практично в будь-якому громадському місці.

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Про це пише з посиланням на адвоката Романа Сімутіна ТСН.ua.

Але навіть у новому законі передбачено, що під час повітряної тривоги ніхто не може обмежити право людини прямувати до укриття.

В самому ж укритті працівники ТЦК або правоохоронних органів мають право перевірки документів.

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При цьому Роман Сімутін наводить конкретний приклад — коли правоохоронці зупинили водія, щоб з’ясувати, чи тверезий він, пролунав сигнал повітряної тривоги. Справу було спрямовано до суду, але останній дійшов висновку, що людину треба виправдати.

За словами Сімутіна, у громадян, які прямують до укриття, є підстави відмовити в перевірці будь-яких документів під час повітряної тривоги.

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«Ніхто не може ставити під загрозу життя та здоров’я людини. Над тим місцем, де людині вручають повістку, можуть збивати ракету. Якщо така вірогідність існує, то її відповідно не можна виключати. В такому разі дії громадянина (який повідомив, що прямує до укриття — Ред.) будуть виправдані. Ставити під загрозу життя — це не може бути виправдане врученням повістки. Це право людини, яке не обговорюється», — каже Роман Сімутін.

Він додає: «Є навіть практика. Суд закрив провадження, визнав водія, якого зупинила поліція і запропонувала дихнути в алкотестер, невинуватим. У цей момент пролунав сигнал повітряної тривоги, водій відмовився і повідомив, що прямує до укриття. Правоохоронці склали на нього протокол, але згодом провадження було закрите. Якщо казати простою мовою, то в кримінальному кодексі є таке поняття як крайня необхідність. Не можна ставити під ризик життя і здоров’я людини. Якщо людину затримують під час повітряної тривоги, то в протоколі це має бути зазначено».

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Також адвокат Роман Сімутін зазначає, що варто згадати випадок, коли торік у грудні в Святошинському районі Києва 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили до укриття однієї зі шкіл через те, що діти були з собакою. Як відомо, тоді Офіс генпрокурора України повідомив, що було розпочато досудове розслідування за фактом свідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя становищі й були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження.

Зі свого боку адвокатка Катерина Аніщенко, яка теж знається на питаннях мобілізації, каже, що громадянин має право прослідувати до укриття.

«А вже перебуваючи в укритті, повинен надати документи для підтвердження своїх даних», — каже Катерина Аніщенко.

За її словами, в разі виникнення конфліктних ситуацій громадянин може скористатися правом зателефонувати до поліції, де всі розмови записуються. Крім цього, у громадянина є право вимагати від правоохоронців увімкнути бодікамеру, щоб дії обох сторін було зафіксовано на відео.

Нагадаємо, що вже у липні українців, які не встигли оновити дані в ТЦК у 60-денний термін, чекають відчутні санкції.

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