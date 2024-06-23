На Закарпатті чоловік біля військкомату зайнявся сексом з жінкою та вбив її: жахливі подробиці

На Закарпатті, де проблеми мобілізації іноді намагаються вирішувати за допомогою зброї, минулої осені сталася жахлива подія: чоловік біля військкомату зайнявся сексом з жінкою та вбив її.

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Про це пише ТСН з посиланням на вирок суду у місті Берегові.

Саме там у жовтні 2023 року сталася трагедія. Вночі чоловік зустрів свою знайому і вони біля будинку зайнялись сексом. Після півночі пара посварилась. І тоді підозрюваний розбив скляну пляшку і гострим кінцем горловини завдав жінці один удару в область горла, після чого зник, а потерпіла від отриманого тілесного ушкодження померла на місці події.

На суді чоловік провину визнав. Він підтвердив версію слідства.

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«Він відвів її позаду військкомату та вступив з нею у статеві зносини, після чого між ними виникла суперечка, в ході якої він розбив пляшку з під пива об стовп та наніс їй один удар уламком від пляшки в район горла. Після нанесення даного удару потерпілій він намагався їй допомогти, а саме зняв з себе футболку та притиснув до місця, де був поріз, щоб зупинити кровотечу, однак через декілька хвилин побачив, що потерпіла не рухається, тому залишив її там, а сам викинув майку в смітник, залишки від пляшки викинув у двір домогосподарства, після чого пішов до фонтану на центральній площі міста Берегове, де вмив руки, а далі повернувся знову до друзів, які очікували його в парку», — йдеться у свідченні чоловіка.

Друг чоловіка розповів, що вночі він зустрівся з підсудним. Коли підозрюваний пішов біля військкомату, щоб справити природні потреби, знайшов тіло покійної.

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Суд визнав жителя Закарпаття винним за ст. 115 ч. 1 КК України та засудив до 10 років позбавлення волі.

Також нагадаємо про нещодавнє вбивство молодої жінки у Вінниці — там підозрюваним виступає її чоловік-військовослужбовець, який повернувся з фронту у кількаденну відпустку.

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