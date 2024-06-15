Вбив дружину, поранив подругу і наклав на себе руки: у Вінниці сталася трагедія в родині військового

У Вінниці під час сварки військовослужбовець застрелив свою дружину та тяжко поранив її 19-річну подругу. Після цього він сам застрелився у голову. Про трагічну подію повідомили у Національній поліції.

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Правоохоронці отримали повідомлення від медиків 13 червня вранці. Поранена дівчина встигла викликати швидку, однак була не в змозі відчинити двері лікарям та поліції, тож потрапити у квартиру на третьому поверсі правоохоронці змогли через вікно. На місці події поліцейські виявили тіло ще однієї потерпілої, також з вогнепальними пораненнями.

Зрештою було встановлено, що до злочину причетний чоловік загиблої. У ході сварки він відкрив вогонь з пістолета у помешканні, в результаті чого його 18-річна дружина загинула, а подругу у важкому стані встигли госпіталізувати.

Оперативне фото поліції

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Після вбивства фігурант пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблою є відома місцева стрімерка Віра Пантера. Знайомі повідомили, що військовий сильно ревнував дружину, вона ж хотіла з ним розлучитися. Вочевидь, чергове з'язсування стосунків і завершилося трагедією.

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Скрін постів з соцмережі

На той час чоловік служив вже два роки і мав контузію, тож його психологічний стан був нестабільним.

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Нагадаємо, що у квітні на тій же Вінничині двоє військових залишили частину і застрелили поліцейського.

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