Пролунали постріли: на Закарпатті роми намагалися силою «вирішити питання мобілізації» з ТЦК

На Закарпатті між групою місцевих мешканців та представниками ТЦК стався конфлікт зі стріляниною.

Поліція Закарпаття відкрила кримінальну справу щодо конфлікту біля Виноградівського ТЦК.



За даними правоохоронців, учора ввечері до будівлі військкомату прибули близько десятка мешканців села Онок. Вони були агресивні й «висловлювали невдоволення через мобілізацію двох своїх товаришів».

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У місцевих ЗМІ повідомляли, що йдеться про ромів, які приїхали захистити своїх односельців, яких нібито забрали до ТЦК прямо з ринку.

«Коли учасники конфлікту намагалися силою відкрити вхідні ворота, співробітники ТЦК і СП здійснили попереджувальні постріли у повітря», — йдеться у повідомленні.

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Заявляється, що люди порушували публічний порядок та чинили хуліганські дії.

Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано, додали правоохоронці.

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У місцевих ЗМІ повідомляли, що йдеться про ромів, які приїхали захистити своїх односельців, яких нібито забрали до ТЦК прямо з базара.

Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

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Нагадаємо, раніше у Закарпатському ТЦК виник конфлікт з далекобійниками. Співробітники ТЦК забирали до військкомату далекобійників одразу після в'їзду в Україну. Вони знімали водіїв прямо з рейсів, а фури з вантажем залишались на кордоні.

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